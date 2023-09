Οι Μπακς θα παρουσιάσουν τον Λίλαρντ στο Fiserv Forum

Λίγα 24ωρα μετά την πυροδότηση της «βόμβας» οι ιθύνοντες των Μιλγουόκι Μπακς θα ετοιμάσουν τελετή στο Fiserv Forum για να παρουσιάσουν και επίσημη τον Ντέμιαν Λίλαρντ.

Το παρών θα δώσουν και φίλαθλοι των Μπακς που θα καλωσορίσουν τον «Dame» στο Μιλγουόκι, ενώ θα ακολουθήσει και η καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου.

H εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 30 Σεπτεμβρίου (σ.σ. ξημερώματα Κυριακής στην Ελλάδα) και αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον για τα όσα θα πει ο Λίλαρντ.

