Οι Μπλέιζερς αποχαιρέτησαν τον Λίλαρντ με ένα συγκινητικό video

Ο Λίλαρντ πορεύτηκε για 11 χρόνια με τους Μπλέιζερς αποτελώντας πιστό στρατιώτη της ομάδας από το 2012 όταν και επιλέχθηκε στο No6 του draft, με τον 33χρονο να ταράζει τα νερά με την απόφασή του να συνεχίσει στους Μιλγουόκι Μπακς του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Οι Μπλέιζερς δεν θα μπορούσαν να αποχαιρετήσουν έτσι απλά έναν θρύλο της ομάδας, δημοσιεύοντας στα Social Media ένα συγκινητικό video-αφιέρωμα στον Λίλαρντ, σχολιάζοντας: «Η δουλειά. Η πειθαρχία. Η ταπεινότητα. Σε ευχαριστούμε Ντέιμ».

the work. the discipline. the humility.



thank you, Dame 🌹 pic.twitter.com/hsxclQyt0o