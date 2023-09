Έτσι έκαναν το colpo grosso με τον Λίλαρντ οι Μπακς

Σύμφωνα με τα όσα αποκαλύπτει ο Μαρκ Σπίαρς, οι Μπακς και οι Νετς ενημερώθηκαν πριν από 10 ημέρες από τον ατζέντη, Άαρον Γκούντγουϊν για την διαθεσιμότητα του Ντέμιαν Λίλαρντ.

Βλέποντας ότι οι διαπραγματεύσεις των Μπλέιζερς με τους Χιτ δεν οδηγούν πουθενά, τα «Ελάφια» αποφάσισαν να κινηθούν για τον «Dame», φέρνοντας το deal στα μέτρα τους σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Οι Ράπτορς, μάλιστα ήταν σοβαροί ανταγωνιστές για τους Μπακς, όμως τα «Ελάφια» πρόσφεραν τα κατάλληλα ανταλλάγματα στους Μπλέιζερς και προσθέτουν τον Λίλαρντ δίπλα στον Γιάννη Αντετοκούνμπο και τον Κρις Μίντλετον.

