Οι Μπλέιζερς δεν θα κρατήσουν στο ρόστερ τους τον Χόλιντεϊ!

Λίγη ώρα μετά την «βόμβα» που πυροδότησαν οι Μπακς με την απόκτηση του Ντέμιαν Λίλαρντ, στέλνοντας στους Μπλέιζερς ως αντάλλαγμα τον Τζρου Χόλιντεϊ, προκύπτει από την Αμερική ότι ο έμπειρος γκαρντ δεν θα μείνει στο ρόστερ της ομάδας από το Πόρτλαντ.

Ο 33χρονος καλαθοσφαιριστής θεωρείται ένας από τους κορυφαίους αμυντικούς του NBA και δεδομένα θα υπάρξει έντονο ενδιαφέρον για την απόκτησή του, με τους Μπλέιζερς να ποντάρουν σε νεαρούς παίκτες ως ανταλλάγματα, αφού βρίσκονται σε διαδικασία ανοικοδόμησης του franchise.

Ο Χόλιντεϊ, άλλωστε δύσκολα θα έπαιρνε ρόλο βασικού στους Μπλέιζερς, αφού η ομάδα από το Πόρτλαντ είναι αποφασισμένη να «χτίσει» το project της γύρω από τον Σκουτ Χέντερσον και τον Ανφέρνι Σάιμονς που αγωνίζονται στις θέσεις «1» και «2», με τους Τρέιλμπλεϊζερς να περιμένουν πλέον προτάσεις για τον Τζρου Χόλιντεϊ.

The Blazers are not expected to keep Jrue Holiday and are looking to trade him immediately, via ESPN.



