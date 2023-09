Έξαλλος ο Μπάτλερ με τους Μπακς

Όλο αυτό τον καιρό που ο Ντάμιαν Λίλαρντ περίμενε πως και πως να φύγει από τους Μπλέιζερς, ο Τζίμι Μπάτλερ περίμενε να τον έχει συμπαίκτη στους Χιτ.

Και αν έδειχναν όλα ότι αυτό θα ήταν και το πιο πιθανό σενάριο, μπήκαν «σφήνα» οι Μπακς και τους χάλασαν τα σχέδια.

Μετά, λοιπόν, τη συμφωνία των «Ελαφιών» με τον Λίλαρντ ο Μπάτλερ… ξεσπάθωσε, κάνοντας λόγο για tampering. Πρόκειται για έναν όρο που χρησιμοποιείται για ομάδες που προσεγγίζουν παίκτες λίγο πριν το τέλος του συμβολαίου τους και τους… ξεμυαλίζουν.

«Εσείς στο ΝΒΑ, θα πρέπει να εξετάσετε τους Μπακς για tampering. Δεν το ακούσατε από μένα, αλλά το άκουσα από κάποιον», είπε ο Μπάτλερ, που ήλπιζε στην προσθήκη του Dame για να διεκδικήσει με αξιώσεις το πρώτο του πρωτάθλημα στο ΝΒΑ.

“Yo NBA man, y’all need to look into the Bucks for tampering… Y’all didn’t hear it from me, but I heard it from somebody.”



Jimmy Butler speaks on Damian Lillard being traded to the Milwaukee Bucks 😅



(via @JimmyButler / IG)pic.twitter.com/fDBMSEHN3h