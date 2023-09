Non stop ο Κάρι: Στο Ντουμπάι για διακοπές αλλά και… προπόνηση στην έρημο! (vid)

Ο σούπερ σταρ των Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς βρέθηκε στο Ντουμπάι, μαζί με τη σύζυγό του, συνδυάζοντας διακοπές και… δουλειά. Λίγες ημέρες πριν την έναρξη των υποχρεώσεων στο ΝΒΑ, ο 35χρονος γκαρντ δεν άφησε αναξιοποίητο τον χρόνο του ούτε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Τι έκανε; Πήγε στην έρημο και το έριξε στο τρέξιμο, προπονώντας το σώμα του και προετοιμάζοντάς το για ακόμα μία σκληρή χρονιά στο ΝΒΑ, έχοντας μαζί και τον προσωπικό του προπονητή.

Δείτε τον Κάρι στην ανάρτηση των Ουόριορς να τρέχει στους αμμόλοφους:

Steph Curry conquered some workouts in the desert dunes



🎥 @CarlPerformance pic.twitter.com/XKg4ocI2rd