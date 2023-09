O Γιάννης Αντετοκούμπο φόρεσε παπούτσια με το όνομα της κόρης του

Η σύντροφός του Greek Freak Μαράια έφερε πριν από λίγες ημέρες το τρίτο παιδί τους στον κόσμο, το πρώτο κορίτσι, την οποία ονόμασαν Εύα Μπρουκ, με τον Γιάννη να μπει για τα καλά στο ρόλο του girl dad.

Απόδειξη αυτού είναι ότι πήγε στην προπόνηση με ροζ παπούτσια που έγραφαν πάνω «Εύα». Μάλιστα, αναρτώντας τις σχετικές φωτογραφίες στα προσωπικά του social media, ο Γιάννης έγραψε: «Το ροζ αρχίζει να μου αρέσει πολύ».

Hot pink is growing on me 💕 pic.twitter.com/ozZB8sNirj