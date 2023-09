Oι παίκτες του Παναθηναϊκού πανηγύρισαν με υψωμένες γροθιές και ο Αταμάν τους βαθμολόγησε (vid)

Όπως όλοι έχουμε παρατηρήσει ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού, Εργκίν Αταμάν έχει ένα χαρακτηριστικό πανηγυρισμό με υψωμένες γροθιές.

Η διοργανώτρια αρχή, λοιπόν, που παρευρίσκεται αυτή την στιγμή στο ΟΑΚΑ στα πλαίσια της Media Day της ομάδας του «τριφυλλιού» ζήτησε από τους παίκτες των πρασίνων να μιμηθούν την κίνηση του προπονητή τους και αυτός του βαθμολόγησε.

Συγκεκριμένα ο Βιλντόζα πήρε 8 λέγοντας χαρακτηριστικά: «Είναι καλός, μου αρέσει» Στον Γκριγκόνις έδωσε 7 ενώ ο Γκραντ πήρε 6. Ακολούθησε ο Μπαλτσερόφσκι με 7 όπως και ο Σλούκας ενώ ο Κάιλ Γκάι πήρε 9.

Δείτε το βίντεο:

Let’s see how well the @paobcgr players did 😅



Coach is rating 👀 pic.twitter.com/wzhNmWiqK0