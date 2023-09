Οι Ουόριορς ανακοίνωσαν τον Γκαρούμπα (pic)

Αυτό σημαίνει πως o 21χρονος Ισπανός διεθνής πάουερ φόργουορντ - σέντερ θα μπορεί να αγωνίζεται είτε στο ΝΒΑ, είτε στη θυγατρική ομάδα των Ουόριορς στην G-League.

Υπενθυμίζεται, πως ο Γκαρούμπα μετά από μία διετία στους Χιούστον Ρόκετς, πήγε στις αρχές Ιουλίου στους Ατλάντα Χοκς και μετά στους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ, μέσω ανταλλαγών που έγιναν. Ωστόσο, οι τελευταίοι αποφάσισαν να μην τον κρατήσουν στο ρόστερ τους και να τον στείλουν στην αγορά των free agents.

Σενάρια τον έφεραν κοντά στην επιστροφή του στη Ρεάλ Μαδρίτης, όμως ο ίδιος επέλεξε να συνεχίσει το όνειρο του ΝΒΑ και πήρε το two way συμβόλαιο με τους Ουόριορς.

Born in Spain, now playing in The Bay.



The Warriors have signed Usman Garuba to a two-way contract 💪 pic.twitter.com/usIYlQVE2N