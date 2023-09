Συμφώνησαν με Ρόντνεϊ ΜακΓκρούντερ οι Ουόριορς

Όπως αναφέρει ο Σαμς Χαράνια, ο έμπειρος καλαθοσφαιριστής, έδωσε τα χέρια με τους Ουόριορς και στη διάρκεια του προπονητικού καμπ των «Πολεμιστών» θα παλέψει για μια θέση στο ρόστερ τους.

Ο ΜακΓκρούντερ από το 2016 έως το 2019 αγωνίστηκε στους Χιτ, το 2019 μετακόμισε για μια σεζόν στους Κλίπερς και το καλοκαίρι του 2020 βρέθηκε στους Πίστονς μέχρι και την περσινή σεζόν.

Πέρσι ο έμπειρος φόργουορντ σε 33 παιχνίδια είχε, 5.5 πόντους, 2.2 ριμπάουντ και 0.8 ασίστ ανά παιχνίδι.

Free agent forward Rodney McGruder is finalizing a deal with the Golden State Warriors, sources tell me and @anthonyVslater. McGruder will compete for a roster spot in Warriors camp.