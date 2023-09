Zαλγκίρις: Ανακοίνωσε sold out για τον πρώτο εντός έδρας αγώνα της στην Εuroleague

Η «Zalgirio Arena» αναμένεται καυτή, καθώς όπως ανακοίνωσε η ομάδα δεν θα πέφτει καρφίτσα. Η Λιθουανική ομάδα θα παίξει στην δεύτερη αγωνιστική της Εuroleague εντός έδρας κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα και όπως ανακοίνωσε τα εισιτήρια έχουν εξαντληθεί.

Η Ζαλγκίρις Κάουνας θα αντιμετωπίσει την Βίρτους Μπολόνια εκτός έδρας στην πρώτη αγωνιστική στις 5/10.

Δείτε το σχετικό tweet:

We love to say it: 𝗦𝗢𝗟𝗗-𝗢𝗨𝗧! 📯



It’s going to be packed in @ZalgirioArena against Crvena Zvezda! 🔥 pic.twitter.com/2ctGJhAdkR