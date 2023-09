Ράπτορς: Μπαίνουν… στο παιχνίδι για τον Λίλαρντ

Η περίπτωση του Νταμιάν Λίλαρντ απασχολεί το ΝΒΑ όλο το καλοκαίρι και όπως όλα δείχνουν θα έχει και συνέχεια. Το μέλλον του ταλαντούχου γκαρντ δεν έχει καθοριστεί προς το παρόν, με τους… μνηστήρες να αυξάνονται. Ο 33χρονος έχει απασχολήσει ουκ ολίγες ομάδες και η περίπτωση του έχει γίνει… σίριαλ.

Σύμφωνα, λοιπόν, με δημοσιεύματα του Αμερικανού δημοσιογράφου Μαρκ Στέιν οι Τορόντο Ράπτορς έχουν μπει στο παιχνίδι για τον «Dame» και εξετάζουν την περίπτωση του. Ωστόσο, πρέπει να σημειώσουμε ότι ο παίκτης ρίχνει κρυφές… ματιές προς τους Χιτ, έχοντας εκφράσει την επιθυμία του να αγωνιστεί για αυτούς. Επιπλέον, φαίνεται πως για την απόκτηση του έχουν εμπλακεί και άλλες ομάδες, μεταξύ αυτών οι Σανς και οι Πέισερς, χωρίς να θεωρείται κάτι δεδομένο αυτή την χρονική στιγμή.

Όπως και να έχει η περίπτωση του Λίλαρντ θα μας απασχολήσει για αρκετό διάστημα με τους Μπλέιζερς να επιθυμούν να ολοκληρώσουν την υπόθεση του το συντομότερο δυνατό, προκειμένου να μην προκαλέσουν τριγμούς στην ομάδα.

REPORT: Several teams believe that Toronto Raptors' interest in trading for Damian Lillard is “genuine,” though they are hesitant due to Lillard's strong stance on only wanting to be traded to Miami.



