Ιγκουοντάλα: «Ο Πουλ δεν ένιωθε ελεύθερος στους Ουόριορς»

Ο Αντρέ Ιγκουοντάλα μίλησε για τον Τζόρνταν Πουλ και την απόφασή του να αποχωρήσει από τους Ουόριορς, η οποία δεν είχε να κάνει μόνο με το περιστατικό με τον Ντρέιμοντ Γκριν.

Ο πρώην συμπαίκτης του, Αντρέ Ιγκουοντάλα μίλησε στο Old Man and Three και στάθηκε στην... περιπέτεια του Πουλ στους πολεμιστές.

«Ο Τζόρνταν ήταν σαν να έλεγε «γιατί δεν μπορώ να βγω εκεί έξω και να είμαι ελεύθερος σαν εκείνους'». Δεν είχε τέσσερα πρωταθλήματα, αλλά κέρδισε ένα ματς για εμάς στους τελικούς. Επέστρεψε μετά και σαν να έλεγε, "Σας απέδειξα τι είμαι, δώστε μου ελευθερία. Και ήταν δεύτερος στο σκοράρισμα στην ομάδα», ανέφερε ο Iggy που πήρε στα χέρια του βραβείο του MVP των τελικών το 2015.