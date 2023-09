Συμφώνησαν με Λαμάρ Στίβενς οι Σέλτικς

Ο Στίβενς έμεινε ελεύθερος από τους Καβαλίερς, με τους οποίους ξεκίνησε στην βασική πεντάδα σε 25 από τα 62 παιχνίδια που αγωνίστηκε την περσινή σεζόν, αποτελώντας ένα αξιόπιστο αμυντικό «όπλο».

Μετά την λήξη του συμβολαίου του, ο 26χρονος φόργουορντ βγήκε στην αγορά των ελεύθερων, με τους Σέλτικς να του δίνουν την ευκαιρία, προσθέτοντας περισσότερο βάθος στον πάγκο τους.

Ο Λαμάρ Στίβενς την σεζόν που ολοκληρώθηκε σε 62 ματς που αγωνίστηκε είχε, 5.3 πόντους, 3.3 ριμπάουντ και 70.2% ευστοχία στα δίποντα ανά αγώνα.

