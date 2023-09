Ιγκουοντάλα: «Δε θα μπορούσα να είμαι στο Hall Of Fame, έχω πολλά ψεγάδια»

Ο Αντρέ Ιγκουοντάλα δεν έκρυψε την επιθυμία του να μπει μια μέρα στο Hall Of Fame αλλά τόνισε ότι λόγω των… ψεγαδιών του κάτι τέτοιο δε θα γίνει.

Όρεξη για… αυτοκριτική φάνηκε να έχει ο Αντρέ Ιγκουοντάλα, ο οποίος σε δηλώσεις του ξεκαθάρισε ότι αν και θα ήθελε μια μέρα να μπει στο Hall Of Fame κάτι τέτοιο δεν πρόκειται να γίνει λόγω του χαρακτήρα του.

Ο Ιγκουοντάλα βρέθηκε στο podcast του Τζέι Τζέι Ρέντικ και με την κουβέντα να πηγαίνει στους παίκτες που έχουν μπει στο Hall of Fame και κατά πόσο πρέπει αυτό να επηρεάζεται από τα πρωταθλήματα που έχουν κατακτήσει, ήταν ξεκάθαρος.

«Δεν είμαι τύπος που πιστεύει στην κουλτούρα ότι πρέπει να έχει δαχτυλίδια ένας παίκτης για να μπει στο Hall of Fame, αν και έχω ευνοηθεί από αυτό στην καριέρα μου» τόνισε αρχικά, για να προσθέσει στην συνέχεια: «Ξέρω ότι έχω πολλά ψεγάδια. Και νομίζω ότι πρέπει να υπάρχουν επίπεδα στο Hall of Fame. Εγώ δεν είμαι Hall of Famer κατά την γνώμη μου. Όχι, όχι, όχι. Οι Hall of Famers είναι τύποι που δεν έχουν ψεγάδια. Πιστεύω ότι ήμουν καλός παίκτης, αλλά όχι σαν τον Κόμπι Μπράιαντ ή τον ΛεΜπρόν Τζέιμς. Έλα φίλε. Δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Και πολλοί από εμάς δεν μπορούν να το κάνουν. Πρέπει να μείνουν στον δικό τους κόσμο. Και μετά υπάρχει ο Μάικλ Τζόρνταν, που πρέπει να είναι σε άλλο κόσμο, τόσο καλός ήταν».