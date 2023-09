Γκριν: «Έχω το όνειρο μια μέρα να μη διαρρέουν όλα»

Ο Ντουάιτ Χάουαρντ είναι προ των πυλών του των Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς και αυτό είναι κάτι που προκάλεσε την οργή του Ντρέιμοντ Γκριν.

Όχι για το ότι είναι πολύ πιθανό να έχει τον Χάουαρντ συμπαίκτη, αλλά το ότι έγινε γνωστό στα μέσα.

Μάλιστα ο έμπειρος παίκτης των «πολεμιστών» δεν έκρυψε τον εκνευρισμό του γι αυτό το θέμα και παρέθεσε την σχετική είδηση στο twitter, σχολιάζοντας εμφανώς εκνευρισμένος: «Μία μέρα, μία μέρα, δεν θα διαρρέουν όλα. Μία μέρα. Μπράβο σε εσένα Τζέισον (σ.σ Ντούμας, ο δημοσιογράφος που έβγαλε την είδηση). Αλλά μία μέρα, δεν θα διαρρέουν ΟΛΑ. Έχω αυτό το όνειρο».

One day, one day, everything won’t leak. One day. Good for you btw Jason. But one day, EVERYTHING won’t leak. I have a dream https://t.co/X3HJmGei0T