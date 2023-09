Δείτε στιγμές από την «πράσινη» βραδιά στo μουσείο της Ακρόπολης, με το ιερό μνημείο να αποτυπώνεται φέτος στην φανέλα του Παναθηναϊκού:

Reliving the Epic Moment: @adidasHoops x Panathinaikos BC’s Jersey Launch 🏀



Featuring the Iconic Acropolis of Athens ☘️🏛️#WeTheGreens #paobc #adidasbasketball #adidasgr pic.twitter.com/BbsYuK3jSh