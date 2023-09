ΝΒΑ: Έντουαρντς, Λαμέλο Μπολ και Χαλιμπέρτον με συμβόλαια που αγγίζουν τα 500 εκατομμύρια

Σε ιλιγγιώδη νούμερα μπορούν να φτάσουν οι τραπεζικοί λογαριασμοί των Άντονι Έντουαρντς, Ταιρίς Χαλιμπέρτον και Λαμέλο Μπολ σε βάθος πενταετίας σύμφωνα με τα συμβόλαια που έχουν υπογράψει. Συγκεκριμένα, τα συμβόλαια των τριών παικτών είναι πολύ πιθανό να αγγίξουν τα 500 εκατομμύρια δολάρια.

Πρώτος χρόνος: $84.3M

Δεύτερος χρόνος: $91.1M

Τρίτος χρόνος: $98.4M

Τέταρτος χρόνος: $106.2M

Πέμπτος χρόνος: $114.7M

Σύνολο: $494.8M

Όλα αυτά σε περίπτωση που οι μισθοί του ΝΒΑ αυξηθούν κατά 10% όπως έγινε και το 2023. Aυτή τη στιγμή ο σταρ των Πέισερς έχει συμφωνήσει σε πενταετή επέκταση με την ομάδα του, αξίας 260 εκατ. δολαρίων. Το ίδιο ισχύει για τον ΛαΜέλο στη Σάρλοτ και τον Έντουαρντς στη Μινεσότα.

Ant Edwards, LaMelo and Haliburton could be eligible for contracts worth almost $500M when their current deals expire:



Year 1: $84.3M

Year 2: $91.1M

Year 3: $98.4M

Year 4: $106.2M

Year 5: $114.7M

TOTAL: $494.8M



(if the NBA salary increases by 10% per year like it did in 2023) pic.twitter.com/8ZHfxE1ARk