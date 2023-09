Τέρνερ: «Ουίλιαμς και Κρόφορντ πρέπει να μπουν στο Hall of Fame»

Σε συνέντευξη που παραχώρησε ο Μάιλς Τέρνερ αναφέρθηκε στην περίπτωση των Λου Ουίλιαμς και Τζαμάλ Κρόφορντ, ξεκαθαρίζοντας την άποψή του πως πρέπει αμφότεροι να βρεθούν άμεσα στο Hall Of Fame.

Πρόκειται για δύο παίκτες με λαμπρή ιστορία στο ΝΒΑ, που μάλιστα έχουν στην κατοχή τους από τρία βραβεία καλύτερου έκτου παίκτη ο καθένας. Ο παίκτης της Ιντιάνα ανέφερε πως θα πρέπει οι συγκεκριμένοι δύο κύριοι να μπουν κάποια στιγμή στο Hall Of Fame, μιλώντας στο Podcast «Run your Race».

TRUE or FALSE: Jamal Crawford (@JCrossover) & Lou Williams (@TeamLou23), two of the greatest sixth men in NBA history, will be Hall of Famers 🤔



Myles Turner thinks so! 💯



Via. ‘Run Your Race Podcast’ pic.twitter.com/yNQKtwYC6x