Πέισερς: Κοντά σε… διαζύγιο με τον Μπάντι Χιλντ

Πολύ κοντά στην πόρτα της εξόδου από τους Πέισερς είναι ο Μπάντι Χιλντ αλλά ακόμα είναι άγνωστο ποια φανέλα θα φορέσει την νέα σεζόν.

Σύμφωνα με τον Σαμς Σαράνια, ο Μπάντι Χιλντ και οι Πέισερς έχουν ξεκινήσει να ψάχνουν για μια ανταλλαγή, αφού δεν βρέθηκε λύση στις συζητήσεις για νέο συμβόλαιο. Το μόνο σίγουρο είναι ότι αρκετές ομάδες θα ενδιαφερθούν για να τον αποκτήσουν, ενώ σημειώνεται και το ενδιαφέρον που είχε δείξει οι Λέικερς το προηγούμενο διάστημα.

Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Χιλντ μέτρησε 16.8 πόντους, 5 ριμπάουντ κατά μέσο όρο πέρυσι, ενώ είχε 42.5% στα τρίποντα και 45.8% στα σουτ.

BREAKING: Buddy Hield and the Pacers have begun to look for a trade after contract negotiations stalled.



Hield, who averaged 16.8 PPG & 5.0 RPG On 45.8 FG% & 42.5 3P% in 2022-23, is in the final year of his deal worth $18.6 million.



Who should trade for him? 🤔 pic.twitter.com/hvaJ1cWQKR