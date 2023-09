Oι Νικς εξετάζουν την περίπτωση του Γιάννη Αντετοκούνμπο έχοντας το βλέμμα τους σε… πιθανό trade

Οι φήμες γύρω από το μέλλον του «Greak Freak» συνεχίζουν να φουντώνουν ολοένα και περισσότερο. Το τελευταίο διάστημα ο Έλληνας σούπερ σταρ σκέφτεται διάφορα σενάρια και επιθυμεί την ενίσχυση του ρόστερ της ομάδας για να επανέλθουν ξανά τα «ελάφια» στις επιτυχίες. Ωστόσο έχει ξεκαθαρίσει πως το Μιλγουόκι αποτελεί προτεραιότητα του και πως θέλει να κατακτήσει και πάλι το πρωτάθλημα.

Όμως ένα δημοσίευμα του SNYtv αναφέρει πως η ομάδα της Νέας Υόρκης εξετάζει σοβαρά την περίπτωση του Γιάννη και τον έχει τοποθετήσει ψηλά στην λίστα της, καθώς μπορεί να διαθέσει ένα ικανοποιητικό πακέτο για πιθανή ανταλλαγή του παίκτη. Σε αυτό το σημείο είναι σημαντικό να υπενθυμίσουμε πως ο 29χρονος δεσμεύεται με συμβόλαιο με τους Μπακς μέχρι τη σεζόν 2024-2025, ενώ έχει ο ίδιος option για άλλη μία χρονιά (2025-2026).

Σύμφωνα λοιπόν με το δημοσίευμα από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού οι Νικς διαθέτουν τέσσερις επιλογές πρώτου γύρου, ενώ επιπλέον έχουν παίκτες που είναι έτοιμοι να παραχωρηθούν. Αν μη τι άλλο οι… μνηστήρες για τον Αντετοκούνμπο σίγουρα μεγαλώνουν, καθώς εξετάζεται από μεγάλη «γκάμα» ομάδων του ΝΒΑ.

Ωστόσο, όπως και να έχει, τα σενάρια αυτά βρίσκονται σε πρώιμο στάδιο με τον Γιάννη να περιμένει την εξέλιξη και της φετινής χρονιάς που κατά πάσα πιθανότητα θα αποτελέσει «οδηγό» για το μέλλον του.

The Knicks are closely watching the situation with Giannis Antetokounmpo and could plan their actions around him, per @IanBegley



“The Knicks could put together a solid trade offer for Giannis. They own the rights to four future *first-round picks and have all of their own… pic.twitter.com/8e4bKuaqt3