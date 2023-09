Παναθηναϊκός: Οι «πράσινοι» στα… λευκά

Παράνοια επικρατεί στις τάξεις των οπαδών του Παναθηναϊκού με τις καινούριες φανέλες της ομάδας.

Από τη Δευτέρα το βράδυ, όταν και έγινε η επίσημη παρουσίαση των νέων εμφανίσεων, κάτω από τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης, οι φίλοι της ομάδας έχουν τρελαθεί και δείχνουν την τρέλα τους στην πράξη.

Από χθες οι «πράσινοι» οπαδοί εξάντλησαν όλες τις φανέλες της πρώτης παρτίδας (πράσινη και λευκή) και πλέον άπαντες είναι σε αναμονή για τη δεύτερη.

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός μάλιστα, πριν από λίγο έκανε ανάρτηση στα social media με τους παίκτες του «τριφυλλιού» να φωτογραφίζονται με τα λευκά και το αποτέλεσμα να είναι άκρως εντυπωσιακό.

Ready for the upcoming season! 🏀



Introducing our white kit, exclusively designed by @adidasHoops for #paobc! ☘️#WeTheGreens #adidasbasketball #adidasgr pic.twitter.com/rw6c5xjNtZ