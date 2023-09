Μπάγερν: Ο Ιμπάκα έπιασε δουλειά

Η μεταγραφή του Σερζ Ιμπάκα στη Μπάγερν Μονάχου είναι μία από τις πιο «δυνατές» του φετινού καλοκαιριού.

Από τη μία η νέα Μπάγερν του Πάμπλο Λάσο που ψάχνει παίκτες έμπειρους να την οδηγήσουν στην κορυφή και από την άλλη ο Σερζ Ιμπάκα ο οποίος έψαχνε την ομάδα για τη μεγάλη του επιστροφή.

Μάλιστα, ο Ιμπάκα έχοντας πλέον μπροστά του ένα τεράστιο κίνητρο για το υπόλοιπο της καριέρας του δεν έχει χάσει χρόνο και προσπαθεί να καλύψει το χαμένο έδαφος.

Ο Ιμπάκα κάνει προπονήσεις για να φτάσει στο επιθυμητό επίπεδο και να δείξει στη EuroLeague πως παραμένει ένας ικανότατος σέντερ.

Welcome to your new job, @sergeibaka! Our latest addition had his first practice with the squad yesterday!#WeBallTogether #FCBB pic.twitter.com/DlwlXAPWuy