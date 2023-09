Ιγκουοντάλα: «Ο Μπρουκς αν δεν ήταν τρελός δε θα έπαιζε στο ΝΒΑ»

Ο Ντίλον Μπρουκς είναι ένα από τα πιο hot ονόματα στο ΝΒΑ, λόγω και της παρουσίας του στο Παγκόσμιο Κύπελλο, αλλά και των θεμάτων που έχει δημιουργήσει κατά καιρούς.

Όπως για παράδειγμα η κόντρα του με τον Λεμπρόν Τζέιμς κατά τη διάρκεια της περσινής σεζόν. Αν και οι περισσότεροι τάχθηκαν υπέρ του «Βασιλιά», ο Αντρέ Ιγουοντάλα πήρε το μέρος του Καναδού.

«Υπάρχουν παίκτες στο NBA που δε θα έπαιζαν αν δεν είχαν αυτό το... τρελό μεντάλιτι. Αν ο Ντίλον Μπρουκς δεν ήταν τρελός δε θα έβρισκε θέση στο NBA» ήταν τα λόγια του βετεράνου παίκτη.

Άλλωστε και ο Ιγκουοντάλα στα χρόνια της καριέρας του είχε αμυντικούς ρόλους παρόμοιους με αυτούς που υποστηρίζει στις ομάδες του ο Μπρουκς και φαίνεται πως ο τέσσερις φορές πρωταθλητής του NBA το αναγνωρίζει αυτό.

