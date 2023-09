Αντετοκούνμπο: «Μπορώ ακόμα να καρφώνω»

Μπορεί ακόμα να μην έχουν ξεκινήσει επισήμως προπονήσεις οι Μιλγουόκι Μπακς, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο όμως και αρκετοί συμπαίκτες του έχουν πιάσει δουλειά.

Και η αλήθεια είναι πως αν κρίνουμε από την ανάρτηση του σούπερ σταρ των «Ελαφιών» τότε υπάρχει πολύ καλή διάθεση.

Ο «Greek Freak »λοιπόν ανέβασε μία φωτογραφία του από μία προπόνηση της ομάδας όπου φαίνεται να ετοιμάζεται να καρφώσει, γράφοντας: «Φίλε, μπορώ ακόμα να καρφώνω!! Θα είμαστε καλοί».

Man I can still dunk!! We gonna be good 😂 pic.twitter.com/v2F9HIX3ZI