Χουάντσο: «Πιο περήφανος από ποτέ με τη νέα εμβληματική φανέλα μας» (pic)

Εντυπωσιασμένοι δεν έχουν μείνει μόνο οι φίλαθλοι της ομάδας, αλλά και τα μέλη της. Μεταξύ αυτών και ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, ο οποίος νιώθει και καταλαβαίνει την αξία του συμβολισμού πάνω στην νέα πράσινη φανέλα.

««Πιο περήφανος από ποτέ με τη νέα εμβληματική φανέλα μας. Πάμε Παναθηναϊκέ» έγραψε σε ανάρτησή του ο Ισπανός άσος αναγνωρίζοντας τη σημασία που έχει η απεικόνιση του ιερού αρχαίου μνημείου στη φανέλα της ομάδας.

Prouder than ever with our #Iconic new kit . Go Greens! ☘️#WeTheGreens #paobc @paobcgr pic.twitter.com/wobO9ZbZLB