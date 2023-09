Συμφώνησε με τους Σίξερς για μονοετές συμβόλαιο ο Κέλι Ούμπρε Τζούνιορ

O 27χρονος φόργουορντ έμεινε ελεύθερος από τους Σάρλοτ Χόρνετς και μετά από μεγάλο διάστημα αναμονής βρήκε την επόμενη ομάδα του παραμένοντας στο NBA.

Έτσι, μετά τους Ουίζαρντς, τους Σανς, τους Ουόριορς και τους Χόρνετς, ο Κέλι Ούμπρε Τζούνιορ θα αγωνιστεί στην πέμπτη του ομάδα στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου προσθέτοντας βάθος στο ρόστερ των Σίξερς.

Free agent G/F Kelly Oubre Jr., is expected to sign a one-year deal with the Philadelphia 76ers, sources tell ESPN. Oubre — who averaged 20 points for Charlotte last season — could get significant opportunity on the wing with the uncertainty around James Harden.