H Mπάγερν επικράτησε του Ερυθρού Αστέρα και κατέκτησε το MagentaSport Cup

Η γερμανική ομάδα ήταν η μεγάλη νικήτρια του τουρνουά MagentaSport Cup που έλαβε χώρα στο Μόναχο. Το σύνολο του Πάμπλο Λάσο μπορεί να βρισκόταν την μεγαλύτερη ώρα του αγώνα πίσω στο σκορ, ωστόσο με ένα εξαιρετικό τέταρτο δεκάλεπτο κατάφερε να ανατρέψει το παιχνίδι και να πάρει τελικά την νίκη με 84-82.

Για τους νικητές πρώτος σκόρερ ήταν ο συνήθης ύποπτος Κάρσεν Έντουαρντς με 20 πόντους, ενώ εξαιρετική παρουσία είχε και ο Μπούκερ με 18 πόντους και 8 ριμπάουντ. Ο πρώην παίκτης του Περιστερίου Σίλβεν Φρανσίσκο πρόσθεσε 13. Από την πλευρά της Σερβικής ομάδας ο Χάνγκα μέτρησε 15 πόντους, ενώ ο Μίτροβιτς έβαλε 13.

FINAL SCORE: We grab the W with a strong 4th quarter and beat @kkcrvenazvezda 84:82 to win the #MagentaSportCup 2023!#WeBallTogether pic.twitter.com/Z0onCtTeNv