Οι Κλίπερς απέσυραν το ενδιαφέρον τους για τον Χάρντεν

Tο σίριαλ για το μελλον του Τζέιμς Χάρντεν συνεχίζεται και όπως όλα δείχνουν την νέα χρονιά θα παραμείνει στους Σίξερς. Να υπενθυμίσουμε πως ο «μουσιάς» βρίσκεται σε κόντρα με την ομάδα της Φιλαδέλφεια, εκφράζοντας παράλληλα την επιθυμία του για ανταλλαγή στους Κλίπερς. Όπως είχε διατυπωθεί αρχικά οι Σίξερς δεν έμπαιναν σε συζητήσεις για την παραχωρήσει του παίκτη, ωστόσο δημοσίευμα του ESPN αναφέρει πως οι Κλίπερς ήταν αυτοί που διέκοψαν τις διαπραγματεύσεις.

Η συγκεκριμένη κίνηση από την πλευρά της ομάδας του Λος Άντζελες, ενδεχομένως να κρύβει μια δόση τακτικής, όσον αφορά την μετακίνηση του παίκτη, καθώς είναι η μόνη ομάδα που ενδιαφέρεται για τον 34χτονο γκαρντ.

Προς το παρόν, μικρό χρονικό διάστημα απομένει για την έναρξη της προετοιμασίας των ομάδων του ΝΒΑ και το μόνο που μένει να φανεί αν ο Χάρντεν θα μείνει στην Φιλαδέλφεια ή θα πιέσει για να αποχωρήσει.

The Clippers have ended James Harden trade talks with the Sixers, per @WindhorstESPN.



The Beard made it clear he doesn't want to return to Philly, so the question remains - how does the saga end? 👀 pic.twitter.com/LCeqfOEiMk