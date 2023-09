Οι ευχές και το ξεχωριστό δώρο της ΤΣΣΚΑ Μόσχας στον Βασίλη Σπανούλη (pic)

Μπορεί ο Βασίλης Σπανούλης να έχει «πληγώσει» αρκετές φορές την ΤΣΣΚΑ Μόσχας στις μεταξύ τους αναμετρήσεις, ωστόσο η ρωσική ομάδα δεν θα μπορούσε να μην παρευρεθεί σε αυτήν την εκδήλωση.

Συγκεκριμένα ο πρόεδρος της ομάδας Αντρέι Βατούτιν και η αντιπρόεδρος Μαρία Φουραέβα βρέθηκαν στο ΣΕΦ και πρόσφεραν στον Βασίλη Σπανούλη μια… μπαμπούσκα με το πρόσωπο του.

«Συγχαρητήρια στον Βασίλη Σπανούλη για μία υπέροχη καριέρα», ανέφερε χαρακτηριστικά το tweet της ΤΣΣΚΑ.

A ceremony dedicated to the completion of the career of the great Vassilis Spanoulis was held in Piraeus today. It was attended by the president of CSKA Andrey Vatutin and the vice-president of our club Natalia Furaeva.



