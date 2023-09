Συνεχίζει στη Λετονία ο Λούκα Μπάνκι

Μετά την εντυπωσιακή του πορεία με την Εθνική Λετονίας, στο πρόσφατο Mundobasket, ο Λούκα Μπάνκι βρήκε αμέσως δουλειά, μιας και μετά την απομάκρυνση του Σέρτζιο Σκαριόλο από τη Βίρτους, ο Ιταλός τεχνικός ανακοινώθηκε χωρίς… καθυστέρηση.

Αυτό δε σημαίνει πως ο Μπάνκι δε θα συνεχίζει να εργάζεται στη Λετονία. Το αντίθετο. Ο έμπειρος τεχνικός συνεχίζει ακάθεκτος μιας και έχει συμβόλαιο μέχρι το 2025.

Ο Λούκα Μπάνκι ανέλαβε το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας από τη Βαλτική το 2021 και ήδη την έχει οδηγήσει σε μεγάλες διακρίσεις. Αρχικά, με την πρώτη ιστορική συμμετοχή σε Παγκόσμιο Κύπελλο, στο οποίο τερμάτισε στην πέμπτη θέση.

