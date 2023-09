Όλοι οι... μπασκετικοί δρόμοι οδηγούν στη Βάρκιζα!

Από την Πέμπτη και έως την Κυριακή όλοι οι δρόμοι για τους μερακλήδες του μπάσκετ και το φιλοθεάμον κοινό οδηγούν στο πλακόστρωτο της κεντρικής πλατείας της Βάρκιζας, όπου διεξάγεται το συναρπαστικό Τουρνουά με την ονομασία FIBA Varkiza Lite Quest by Greece 3x3.

Στο επίκεντρο της δράσης βρίσκεται η κατηγορία «Road to Doha» καθώς θα αναδείξει την ομάδα η οποία θα συμμετάσχει στο Challenger που θα διεξαχθεί στις 11-12-13 Οκτωβρίου στη Ντόχα του Κατάρ.

Είναι προφανές ότι το FIBA Varkiza Lite Quest by Greece 3x3 αποτελεί σημείο αναφοράς στο μπασκετικό γίγνεσθαι, όπως άλλωστε επισήμανε και ο οικοδεσπότης Δήμαρχος Γρηγόρης Κωνσταντέλλος.

«Η Βάρκιζα βρίσκεται πάλι στο επίκεντρο του κόσμου της καλαθοσφαίρισης. Αξίζουν συγχαρητήρια στους διοργανωτές του Τουρνουά FIBA Varkiza Lite Quest by Greece 3x3, με το οποίο προάγονται με άκρως επαγγελματικό τρόπο στην πόλη μας ο αθλητισμός και οι αρχές του ευ αγωνίζεσθαι» τόνισε ο κ. Κωνσταντέλλος.

Και συνέχισε: «Τέτοιες δράσεις συμβάλλουν τα μέγιστα στην

εξωστρέφεια της πόλης μας καθώς στο Τουρνουά συμμετέχουν σπουδαίες ομάδες και μεγάλα ονόματα. Παράλληλα αισθάνομαι ιδιαίτερη τιμή διότι θα έχουμε την ευκαιρία να βραβεύσουμε τρεις Εθνικές ομάδες που θριάμβευσαν σε διεθνείς διοργανώσει οι οποίες διεξήχθησαν μέσα στο 2023 και τρεις προσωπικότητες του ελληνικού μπάσκετ».

Το Σάββατο, από τις 18:30 έως τις 20:30, με την ευκαιρία των τελικών, θα βραβευθούν οι εξής:

Η Εθνική ομάδα υδατοσφαίρισης των ανδρών με επικεφαλής τον προπονητή τη; Θοδωρή Βλάχο για την κατάκτηση του ασημένιου μεταλλίου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα που διεξήχθη τον Ιούλιο στη Φουκουόκα (Ιαπωνία)

Η Εθνική ομάδα υδατοσφαίρισης των εφήβων για την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που διεξήχθη τον Αύγουστο στη Μανίσα (Τουρκία)

Η Εθνική ομάδα Cheerleading των γυναικών για την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο αγώνισμα cheer hip hop Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που διεξήχθη τον Ιούλιο στη Βερόνα (Ιταλία)

Ο παλαίμαχος διεθνής διαιτητής, μέλος του Hall Of Fame της FIBA και ιδρυτής της ΟΔΚΕ, Κώστας Δήμου, ο οποίος, μεταξύ άλλων διηύθυνε τους τελικούς των Ολυμπιακών Αγώνων του 1980 και του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος του 1967.

Ο άλλοτε παίκτης και προπονητής και νυν πρόεδρος του Συλλόγου Παλαιμάχων Αθλητών Καλαθοσφαίρισης Ελλάδος, Μιχάλης Κυρίτσης ο οποίος έχει στο παλμαρέ του δυο Πρωταθλήματα και ένα Κύπελλο Ελλάδος

Ο άλλοτε πρόεδρος των ομάδων μπάσκετ του ΑΓΟ Ρεθύμνου (Cretan Kings) και του ΑΟΚ Χανίων, Κωστής Ζομπανάκης

Το εφετινό Τουρνουά της Βάρκιζας θεωρείται ως ένα από τα πιο σημαντικά τα οποία διεξάγονται στην Ευρώπη, τόσο από πλευράς αριθμού ομάδων (που ξεπερνούν τις 120) και μάλιστα με διεθνή χαρακτήρα (από 10 χώρες τριών ηπείρων) όσο και λόγω της προοπτικής που ανοίγει με την πρόκριση των νικητών στο Challenger της Ντόχα.

Εκτός από τη μεγάλη κατηγορία «Road to Doha» ανδρών, η ατζέντα του Τουρνουά περιλαμβάνει άλλες έξι: Open ανδρών, Under 17, Under 15, Under 13, Under 11 και Under 9.

Όλοι οι αγώνες διεξάγονται σε δάπεδα / γήπεδα εγκεκριμένα και πιστοποιημένα από τη FIBA 3x3, ενώ μεταδίδονται μέσω livestreaming.

Όπως συνέβη και τις προηγούμενες δυο σεζόν, παράλληλα με την κατ’ εξοχήν αγωνιστική δράση πραγματοποιούνται επίσης διαγωνισμοί τρίποντων, Skills Challenge (επιδεξιότητες), Shooting Stars καθώς και άλλα παιχνίδια που θα ανεβάσουν την αδρεναλίνη σε όλες τις ηλικιακές κατηγορίες!

Οι νικητές σε όλες τις κατηγορίες και τους διαγωνισμούς θα λάβουν δώρα που προσφέρουν οι χορηγοί της διοργάνωσης.