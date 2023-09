ΚΑΕ Άρης: Σειρά συναντήσεων με στελέχη της Euroleague Basketball στη Βαρκελώνη (pics)

Συνεχίστηκαν στη διάρκεια της χθεσινής μέρας (14/9) οι επαφές των ανθρώπων της ΚΑΕ Άρης που ταξίδεψαν στην Βαρκελώνη με τα στελέχη της Euroleague.

Η ΚΑΕ Άρης αναφέρει χαρακτηριστικά:

“Την Πέμπτη ο υπεύθυνος Marketing της ΚΑΕ Άρης Midea Κανέλλης Παρταλίδης , είχε σειρά επαφών με στελέχη της Euroleague Basketball, στα κεντρικά γραφεία τους, στη Βαρκελώνη.

Το πρώτο σκέλος της συνάντησης, ήταν με τον Κίμωνα Στέφου (Director of Corporate Partnership & Licensing Sales) και τον Alex Ferrer Kristjansson (Senior Director of Marketing & Communication), με τους οποίους συζητήθηκαν θέματα στρατηγικής ανάπτυξης και επικοινωνιακής πολιτικής, ενώ από τη μεριά της διοργανώτριας αρχής τονίστηκε η σημασία της επιστροφής της ΚΑΕ Άρης Midea στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, καθώς είναι σε γνώση όλων η δυναμική του συλλόγου και το τι μπορεί να εισφέρει στη διοργάνωση.

Το δεύτερο σκέλος, περιλάμβανε συνάντηση με τον Marc Llopis (Executive of Brand and Marketing), στη διάρκεια της οποίας συζητήθηκαν και αναλύθηκαν συγκεκριμένα τα guidelines και οι προδιαγραφές που πρέπει να τηρηθούν με βάση τα πρότυπα της διοργάνωσης.

Στο τέλος, ο Άκης Παρταλίδης είχε τη ευκαιρία να έχει σύντομη συζήτηση και να φωτογραφηθεί με όλο το «Greek Team» της Euroleague.

Στην φωτογραφία, ο Άκης Παρταλίδης με τους Κίμωνα Στέφου, Κατερίνα Καλού (Senior Manager of Corporate Partnerships & Licensing Sales), Μιχάλη Σπανό (Senior Manager of Corporate Partnership & Licensing Sales) και Χρήστο Καλφιγκόπουλο (Manager of Corporate Partnership & Licensing Sales).

Σήμερα, τελευταία ημέρα του One Team Workshop, o οικονομικός διευθυντής της ΚΑΕ Άρης Midea, Αλέξανδρος Γκαντώνας, θα συναντηθεί με τον Competition Manager της Euroleague, προκείμένου να συζητήσει διαδικαστικά ζητήματα της διοργάνωσης, ενώ τα υπόλοιπα στελέχη της ΚΑΕ Άρης Midea, θα παρευρεθούν στα sessions και στα Workshops καθώς και θα έχουν συνάντηση με τα στελέχη των ΚΑΕ Ολυμπιακός και ΚΑΕ Παναθηναϊκός, που επίσης συμμετέχουν στη διοργάνωση”.