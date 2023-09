Μόρις για Γιόκιτς: «Θα έρθει και η σειρά του»

Παρά το ότι έχουν περάσει σχεδόν δύο χρόνια από το βράδυ της 8ης Νοεμβρίου 2021, όταν ο Μαρκίφ Μόρις χτύπησε πολύ δυνατά τον Νίκολα Γιόκιτς και εκείνος ως… απάντηση τον… ξάπλωσε στο παρκέ, φαίνεται πως ο Μόρις δεν έχει αφήσει πίσω του το συμβάν.

Μιλώντας στο podcast των Ματ Μπαρνς και Στίβεν Τζάκσον έδειξε πως ψάχνει την κατάλληλη στιγμή για να πάρει την εκδίκησή του.

«Ήταν ένα ύπουλο χτύπημα. Δε μου έκανε τίποτα, απλώς με τράνταξε. Η ομάδα ήθελε να με προστατεύσει, εγώ ήμουν έτοιμος να παίξω σε δύο εβδομάδες, αλλά η ομάδα με κράτησε εκτός για περισσότερο. Δεν ήμουν τραυματίας, ούτε πονούσα. Θα έρθει κι η σειρά του, μη γελιέστε!», τόνισε ο 34χρονος άσος και πρόσθεσε ««Εγώ έκανα ένα φάουλ σκοπιμότητας και εκείνος μου επιτέθηκε πισώπλατα. Δεν ξέρω τι σκεφτόταν. Το παρουσίασαν σαν να ήθελα να τον χτυπήσω. Έτσι το παρουσίασε κι η λίγκα, που μου έριξε πρόστιμο. Τι μου ρίχνεις πρόστιμο (σ.σ. $50.000); Εγώ είμαι αυτός που χτυπήθηκε! Ακούς κόσμο να λέει πως δεν έπρεπε να του γυρίσω την πλάτη. Αν ήμασταν σε αλάνα δε θα είχα γυρίσει την πλάτη, θα συνέχιζα κατά πάνω του. Αλλά ήμασταν σε παιχνίδι στο γήπεδο και είχα αρχίσει να απομακρύνομαι. Πώς δεν είναι φθηνό χτύπημα αυτό; Με χτυπά από πίσω και λένε δεν έπρεπε να έχω γυρίσει την πλάτη;».

