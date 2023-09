Tέρνερ για Γιάννη: «Κανείς δεν θέλει να προπονηθεί με σένα και τον αδερφό σου»

Ο Ίβαν Τέρνερ δεν έχει κρύψει την αντιπάθεια που έχει στον Γιάννη Αντετοκούνμπο, αφού το 2022 είχε σχολιάσει αρνητικά την δήλωση του Γιάννη ότι «θα εξαφανιστεί από το μπασκετ μόλις τελειώσει την καριέρα του», με τον πρώην NBAer να σημειώνει ότι το κάνει για να τραβάει τα φώτα της δημοσιότητας.

Το νέο... επεισόδιο ήρθε μέσα από το Twitter, με τον πρώην καλαθοσφαιριστή των Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς να αφήνει αιχμές για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, χωρίς να τον κατονομάσει, αναφέροντας: «Κανείς δεν έρχεται στο Μιλγουόκι για να προπονηθεί μαζί σου και με τον αδερφό σου».

Δείτε παρακάτω το Tweet:

Ain’t nobody coming to Milwaukee to work out wit you and your brother