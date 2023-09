Αταμάν: «Όλη η Ευρώπη περιμένει τον νέο Παναθηναϊκό, θα κερδίσουμε ξανά» (vid)

Ο Εργκίν Αταμάν βρίσκεται στη Βαρκελώνη για τις ανάγκες της Media Day της Euroleague και σε δηλώσεις που έκανε δεν έκρυψε τη σιγουριά του για νέες επιτυχίες με το «τριφύλλι» στο στήθος.

«Φέτος τα συναισθήματά μου είναι διαφορετικά. Ξεκινάω μια καινούρια σεζόν, με μια νέα ομάδα, με μεγάλες προσδοκίες και πολύ υψηλούς στόχους» είπε ο έμπειρος τεχνικός και πρόσθεσε «Ξέρω ότι θα έχουμε τη βοήθεια των φίλων του Παναθηναϊκού, όπως ξέρω ότι όλη η Ευρώπη περιμένει να δει τον νέο Παναθηναϊκό. Αυτό είναι μια τεράστια πρόσκληση για εμένα. Και αυτό που μπορώ να πω είναι ότι θα κερδίσουμε ξανά».

Catching up with the new @paobcgr boss, Ergin Ataman to get his thoughts ahead of a new-season 🎤



As per usual, he was on good form 👀



Watch until the end for a classic Ataman Declaration 🗣️ pic.twitter.com/DTu318TZnV