Ο Έλληνας σούπερ σταρ μπήκε στην προετοιμασία των «Ελαφιών» ενόψει της νέας σεζόν, με το πρώτο ματς των Μπακς για την pre season να είναι προγραμματισμένο για τις 8 Οκτωβρίου κόντρα στους Σικάγο Μπουλς.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, μάλιστα δεν έκρυψε την χαρά του για την επιστροφή του στις προπονήσεις αναρτώντας και τα ανάλογα φωτογραφικά στιγμιότυπα στα Social Media.

Back at it again with my guys 😃🙏🏾 pic.twitter.com/BKiaOUX8df