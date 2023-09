Στη Ρόδο βρίσκεται από σήμερα το μεσημέρι η αποστολή της Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Η ομάδα του λαού τις επόμενες ημέρες θα συνεχίσει τις προπονήσεις της στη Ρόδο, ενώ θα συμμετάσχει και στο Nick Galis International Tournament (15-17 Σεπτεμβρίου), μαζί με τον Παναθηναϊκό και τη Φενέρμπαχτσε.

Γεια σου Ρόδος 🇬🇷👋



We arrived in Rhodes ahead of the Nick Galis International Basketball Tournament on the weekend pic.twitter.com/U5yUic1UHD