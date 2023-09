Στον Απόλλωνα ο Μουράτος

Μετά το πέρασμά του από τον Προμηθέα ο Έλληνας γκαρντ θα συνεχίσει την καριέρα του στον Απόλλωνα.

Στην Πάτρα και στην ομάδα του Απόλλωνα θα συνεχίσει την καριέρα του ο Βασίλης Μουράτος. Ο Έλληνας παίκτης τα βρήκε σε όλα με τους «Αχαιούς» και λίγο μετά την επιστροφή του στη χώρα μας, από την προετοιμασία της Αρμάνι Μιλάνο στην οποία συμμετείχε, ο Απόλλωνας προχώρησε στην ανακοίνωση της απόκτησής του.

Την περασμένη αγωνιστική περίοδο ο διεθνής Έλληνας γκαρντ μέτρησε 6.5 πόντους, 3.2 ριμπάουντ και 2.2 ασίστ κατά μέσο όρο σε 25 παιχνίδια της Basket League, ενώ αντίστοιχα στο EuroCup είχε 3.4 πόντους, 1.2 ριμπάουντ και 1.8 ασίστ σε 20 συμμετοχές.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η οικογένεια του Απόλλωνα καλωσορίζει στην αγαπημένη μας ομάδα τον διεθνή γκαρντ Βασίλη Μουράτο!

Βασίλη να έχεις υγεία και να είσαι βέβαιος ότι μαζί θα προχωρήσουμε ενωμένοι και θα εκπληρώσουμε όλους τους στόχους μας.

WHO IS WHO

Ο Βασίλης Μουράτος γεννήθηκε στις 24 Νοεμβρίου του 1997 και έχει ύψος 1,93 μ. Ξεκίνησε το μπάσκετ στον ΓΣ Αγίων Αναργύρων κάνοντας το 2014 το επόμενο βήμα στην καριέρα του «μετακομίζοντας» στον Ολυμπιακό, στον οποίο παρέμεινε για τρία χρόνια.

Ακολούθως έπαιξε στο Ψυχικό (2016-2017) στην Α2 Εθνική και στη συνέχεια στη Basket League σε Φάρο Λάρισας, Περιστέρι, Λαύριο και πέρυσι στον Προμηθέα.

Με τον Προμηθέα σε 25 παιχνίδια πρωταθλήματος είχε μ.ο. 6,5 πόντους, 3,2 ριμπάουντ, 2,2 ασίστ, 0,8 κλεψίματα μένοντας στο παρκέ για κάτι παραπάνω από 20 λεπτά. Αναλυτικά είχε 35/75 δίποντα με 48%, 22/66 τρίποντα με 33,3% και 24/39 βολές με 61,5%.

Στο EuroCup σε 20 παιχνίδια με τον Προμηθέα είχε μ.ο. 3,4 πόντους, 1,2 ριμπάουντ, 1,8 ασίστ σε 14 λεπτά συμμετοχής με 16/27 δίποντα με 59,3%, 6/28 τρίποντα με 21,4% και 17/22 βολές με 77,3%.

Είναι διεθνής με όλες τις Εθνικές ομάδες και με την Ανδρών, της οποίας διατέλεσε αρχηγός, στα Παράθυρα της FIBA.

Το 2013 πανηγύρισε με το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα την κατάκτηση το χάλκινου μεταλλίου στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Παίδων, που φιλοξενήθηκε στην Ουκρανία, ενώ ακολούθως πρόσθεσε στη συλλογή του δύο χρυσά μετάλλια από ισάριθμα Ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Στον Βόλο το 2015 και στο Ηράκλειο το 2017, σε Εφήβους και Νέους αντίστοιχα».