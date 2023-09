Επιστρέφει στους Καβαλίερς ο Τρίσταν Τόμπσον

Ο Τόμπσον αγωνίστηκε για εννιά χρόνια στους Κλίβελαντ Καβαλίερς (2011-2020) και μετά από τρεις σεζόν επιστρέφει στην ομάδα με την οποία αναδείχθηκε πρωταθλητής το 2016.

Όπως αναφέρει ο Σαμς Χαράνια, ο έμπειρος σέντερ ήρθε σε συμφωνία με τους Καβαλίερς για τη νέα σεζόν, προκειμένου να δώσει στους «Καβς» εμπειρία και δύναμη στην ρακέτα τους.

Μετά την αποχώρησή του από το Κλίβελαντ ο Τόμπσον αγωνίστηκε σε Μπόστον Σέλτικς, Σακραμέντο Κινγκς, Ιντιάνα Πέισερς, Σικάγο Μπουλς και Λος Άντζελες Λέικερς.

C/F Tristan Thompson is finalizing a deal with the Cleveland Cavaliers, CEO of Klutch Sports Rich Paul told @TheAthletic @Stadium. Thompson is set to return to Cleveland where he was part of 2016 NBA title, four Finals runs, now gives Cavs leadership and some frontcourt depth. pic.twitter.com/ayKEu3JOj1