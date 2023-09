Με χειροπέδες ο Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ μετά την σύλληψη του! (vids)

Ο νεαρός γκαρντ των Χιούστον Ρόκερ συνελήφθη από την αστυνομία της Νέας Υόρκης για τον ξυλοδαρμό της συντρόφου του, ενώ κυκλοφόρησε και video από την μεταγωγή του σε περιπολικό με χειροπέδες!

Η Κάισρ Γκότνρεζικ μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με σπασμένο οστό και πολλαπλούς μώλωπες στο σώμα της, μετά την άγρια επίθεση που δέχθηκε από τον Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ που πλέον έχει μπει σε μεγάλες περιπέτειες.

Δείτε παρακάτω το video:

MORE VIDEO: Kevin Porter Jr. in NYPD custody following his arrest over the weekend.



📹: @NBCNewYork pic.twitter.com/wVd30MxPZt