Νέο σκάνδαλο στο NBA: Συνελήφθη ο Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ για ενδοοικογενειακή βία!

Ο γκαρντ των Χιούστον Ρόκετς συνελήφθη το πρωί της Δευτέρας (11/9), στο ξενοδοχείο Millenium της Times Square, καθώς φέρεται να βιαιοπράγησε εις βάρος της συντρόφου του και πρώην αθλήτριας του WNBA, Kάισρ Γκόντρεζικ.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν τα αμερικανικά ΜΜΕ, ο Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ επέστρεψε τις πρώτες πρωϊνές ώρες μετά από νυχτερινή έξοδο και η Γκόντρεζικ όντας αναστατωμένη κλείδωσε την πόρτα του δωματίου.

Ο Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ εισήλθε στο δωμάτιο με την βοήθεια της ασφάλειας του ξενοδοχείου και ξυλοκόπησε τη σύντροφό του, όπως αναφέρουν οι εις βάρος του κατηγορίες.

Μάλιστα, η 26χρονη Γκόντρεζικ διακομίστηκε στο νοσοκομείο με τουλάχιστον ένα σπασμένο οστό και πολλαπλούς μώλωπες στο σώμα της, όπως αναφέρει το «NBA New York».

Kysre Gondrezick was taken to the hospital with at least one broken bone and bruising, per @NBCNewYork



“A preliminary investigation on scene determined that a known individual struck her multiple times upon her body and placed his hands around her neck.” pic.twitter.com/OITQsufLpI