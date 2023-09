Τρολάρουν και… προκαλούν οι Γερμανοί

Όπως έγινε γνωστό από τα ρεπορτάζ στην Αμερική ο Λεμπρόν Τζέιμς είναι αποφασισμένος να αγωνιστεί του χρόνου στους Ολυμπιακούς Αγώνες και να πάρει μαζί του και την.. αφρόκρεμα του ΝΒΑ.

Οι Γερμανοί όχι μόνο δεν ανησυχούν αλλά… τρολάρουν κιόλας.

Συγκεκριμένα, οι Βαυαροί έγραψαν «Λοιπόν, αναρωτιόμαστε αν αυτό είναι αρκετό για να σταματήσουν τον Αντρέας Ομπστ, αλλά είναι καλό να βλέπουμε ότι προσπαθούν...».

Sources: LeBron James wants to represent Team USA at 2024 Paris Olympics and is spearheading group of future Hall of Famers – including Stephen Curry, Kevin Durant – prepared to commit.



