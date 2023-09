Το απόλυτο κοντράστ: Οι πανηγυρισμοί των Γερμανών και τα κλάματα των Σέρβων (vid)

H Γερμανία με πρωταγωνιστή τον Ντένις Σρέντερ έφτασε στην κατάκτηση του Μουντομπάσκετ, με τους παίκτες να γίνονται ένα κουβάρι.

Αντίθετα από την άλλη πλευρά, τα κλάματα κυριάρχησαν στο στρατόπεδο της Σερβίας, που έφτασε στην πηγή, αλλά δεν κατάφερε να πιεί νερό.

Δείτε το σχετικό βίντεο:

Το Μουντομπάσκετ 2023 στο Pamestoixima.gr

Το Μουντομπάσκετ 2023 με κορυφαίες αποδόσεις* σε δεκάδες αγορές για στοίχημα. Στο Pamestoixima.gr η εμπειρία του στοιχήματος αναβαθμίζεται με νέες δυνατότητες και λειτουργίες, ειδικές αγορές για παίκτες & εθνικές ομάδες και προσφορές* για όλους! Το στοίχημα μπάσκετ είναι στο Pamestoixima.gr.

How hard they fought.



So much respect for this Serbia team. ❤️#FIBAWC x #WinForAll pic.twitter.com/RpHJomgGbM