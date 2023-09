Ο Μίκαλ Μπρίτζις είναι... άχαστος στο πρώτο ημίχρονο (vid)

Φουριόζος έχει μπει στο παιχνίδι των ΗΠΑ με την Γερμανία ο Μίκαλ Μπρίτζις. Ο 27χρονος παίκτης είναι πρώτος σκόρερ της ομάδας του μαζί με τον Έντουαρντς, όντας… άχαστος.

Ο σουτέρ του Φοίνιξ έχει σημειώσει 15 πόντους με 5/5 σουτ εντός πεδιάς (2/2δ. 3/3τρ. και 2/2β.), ενώ έχει μια ασίστ, ένα ριμπάουντ και 2 μπλοκ.

Mikal Bridges for 🇺🇸 in the first half:

📊 15 PTS | 5/5 FG | 3/3 3PM | 1 REB | 1 AST | 2 BLK#FIBAWC x #WinForAll pic.twitter.com/LKVhjVXozj