Η Μονακό τρόλαρε τους φίλους του Ολυμπιακού

Ο δεύτερος ημιτελικός μεταξύ Αμερικής και Γερμανίας έχει συγκεντρώσει πάνω του όλα τα βλέμματα και οι άνθρωποι της Μονακό είχαν όρεξη για… πλάκα.

Η ομάδα της Μονακό με ανάρτησή της στα social media τρόλαραν τους φίλους του Ολυμπιακού συγκρίνοντας την ταχύτητα των δύο «μονομάχων» του δεύτερο ημιτελικού, με την… ταχύτητα των «ερυθρόλευκων» φιλάθλων όταν οι Γάλλοι αναρτούν το οτιδήποτε για τον Μάικ Τζέιμς.

«Δε μπορούμε να αποφασίσουμε τι είναι πιο γρήγορο. Το ματς μεταξύ της Αμερικής με τη Γερμανία ή οι φίλοι του Ολυμπιακού όταν αναρτούμε κάτι για τον Μάικ Τζέιμς;»

We cant decide who’s faster, the 🇺🇸 USA vs 🇩🇪 Germany game or Olympiacos fans when we post something about Mike James 😅 pic.twitter.com/Q9uve4K0ss