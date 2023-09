Πέλικανς: Τρεις μήνες εκτός δράσης ο Τρέι Μέρφι

Ισχυρό πλήγμα δέχθηκαν οι Πέλικανς μετά τα νέα του τραυματισμού του Τρέι Μέρφι. Ο γκαρντ-φόργουρντ της ομάδας υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση για την επιδιόρθωση ενός ελαφρώς σχισμένου μηνίσκου στο αριστερό γόνατο και ο χρόνος που υπολογίζεται ότι θα μείνει εκτός παρκέ είναι περίπου 10 με 12 εβδομάδες.

Όπως όλα δείχνουν ο 23χρονος παίκτης θα επιστρέψει στην δράση περί τα μέσα Νοέμβρη.

ESPN Sources: Pelicans G/F Trey Murphy III underwent surgery to repair a slightly torn left meniscus and is expected to miss 10-to-12 weeks. That timeline could have him back in mid-November. https://t.co/C3y96Nrx9e