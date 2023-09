Η FIBA υπενθύμισε με... επικό GIF ότι ο Ζάγκαρς είναι ελεύθερος στην αγορά

Ο 23χρονος Λετονός γκαρντ τελείωσε το ματς με 24 πόντους και 8 ασίστ, όντας ένας από τους κορυφαίους της ομάδας του.

H FIBA μνημόνευσε την απόδοσή του, ενημερώνοντας πως παραμένει ελεύθερος με ένα... επικό GIF, με έναν άντρα να... κολυμπάει στα χρήματα!

Δείτε το:

Just a reminder that Arturs Zagars is still a Free Agent.



Zagars today: 15 PTS | 2 REB | 7 AST

Zagars in the tournament: 12.2 PTS | 2.4 REB | 5.6 AST

Zagars after #FIBAWC 2023: pic.twitter.com/9uYeoNoo1b