Ο Μπέρτανς πήρε… φωτιά (vid)

Ο Ντάβις Μπέρτανς ξεκίνησε κάτι περισσότερο από.. καυτός τον προημιτελικό με την Γερμανίας μιας και στο πρώτο δεκάλεπτο «μέτρησε» τρία στα τρία τρίποντα. Και αυτός ήταν ένας εκ των κύριων λόγων όπου η Λετονία κατάφερε στο πρώτο δεκάλεπτο να επιβάλλει τον ρυθμό της.

THE LATVIAN LASER 🤯



DAVIS BERTANS WITH 3 TRIPLES IN THE FIRST QUARTER! 🇱🇻#FIBAWC x #WinForAll pic.twitter.com/LjDGtvjaFD