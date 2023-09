Με δεκαετή θητεία στους πράσινους ο Μπατίστ, ο οποίος πλέον ανήκει στο τεχνικό τιμ των Τορόντο Ράπτορς, κατέκτησε 3 τρόπαια Euroleague, 9 πρωταθλήματα Ελλάδας και 7 Κύπελλα, όντας ένας από τους πιο αξιομνημόνευτους ξένους στην ιστορία της ομάδας.

Δείτε την ανάρτηση της Euroleague που γράφει για τον Μπατίστ πως ήταν «ασταμάτητος στη ρακέτα»:

Unstoppable in the paint 🦾



𝗠𝗶𝗸𝗲 𝗕𝗮𝘁𝗶𝘀𝘁𝗲 highlights with @paobcgr ☘️ pic.twitter.com/G0MFtTZz7k